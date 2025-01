Proseguono le indagini degli investigatori dei Ris per fare chiarezza sull’omicidio di Via Ghibli in cui hanno perso la vita i coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, trovati morti nella propria abitazione nel Quartiere del Sole, a Cagliari.

Per l’omicidio è indagato, e attualmente in carcere, il figlio minore della coppia Claudio Gulisano. Gli investigatori stanno setacciando telefoni e computer di Gulisano, investigando a ritroso sulle sue ricerche web nel corso degli anni che possano fornire indizi.

L’ultima ipotesi sarebbe quella che il veleno, nitrito di sodio, fatale per i due coniugi, possa essere stato somministrato mischiandolo con alcuni medicinali che la coppia assumeva prima di pranzo.

