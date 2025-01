Il Cagliari prosegue la preparazione alla delicata sfida salvezza di domenica 19 gennaio alla Unipol Domus in cui ospiterà il Lecce di Marco Giampaolo.

All’andata, alla terza giornata di campionato il 31 agosto al Via del Mare, i salentini si imposero di misura per 1-0. Il Cagliari, in virtù della sconfitta precedente, in chiave scontri diretti, dovrà necessariamente evitare il passo falso.

Dal Crai Sport Center giungono buone notizie sul capitano Leonardo Pavoletti che è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre lavora ancora a parte Zito Luvumbo a causa di un problema alla caviglia e solo nelle ultime ore lo staff medico, in collaborazione con il tecnico Nicola, capiranno se riusciranno a recuperalo per la sfida. Nei giorni scorsi è stato pienamente recuperato anche Mina.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it