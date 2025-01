La Polizia di Stato di Cagliari ha tratto in arresto un uomo per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, in particolare della droga c.d. “shaboo”.

Nella giornata di ieri, gli investigatori della Seconda Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino belga di 46 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile, da attività info-investigativa sospettavano da tempo che l’uomo detenesse nel suo domicilio una pericolosa metanfetamina, c.d. “shaboo”, pronta per essere immessa sul mercato. Dopo un servizio di “appostamento”, gli agenti hanno pertanto deciso di intervenire e di procedere ad una perquisizione personale e del domicilio, in zona Marina, trovandolo in possesso di oltre 3 grammi di cristalli di sostanza c.d. “shaboo”.

Al termine degli accertamenti e in considerazione del rinvenimento all’interno dell’abitazione di tutto il necessario per il confezionamento, nonché di somme di denaro contante (circa 600 euro in banconote di piccolo taglio), ritenute provento dell’attività di spaccio, l’uomo è stato tratto in arresto, convalidato in sede di giudizio direttissimo tenutosi nella giornata odierna.

