Siglati a Cagliari due protocolli d’intesa con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rete antiviolenza attiva in Sardegna. Gli accordi è stato sottoscritto questa mattina tra la Procura della Repubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Organizzazione di Volontariato trapanese Co.Tu.Levi, e mirano a migliorare il coordinamento tra istituzioni pubbliche e private per contrastare efficacemente la violenza di genere e garantire sostegno concreto alle vittime.

Il primo protocollo, firmato in mattinata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen. Luigi Grasso, e dalla presidente di Co.Tu.Levi., Aurora Ranno, si inserisce nel solco delle collaborazioni già avviate dall’associazione in Sicilia e Lazio. Nel pomeriggio il secondo protocollo, sottoscritto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, e dalla stessa presidente Aurora Ranno. Entrambi gli accordi si concentrano sul potenziamento della rete territoriale di ascolto e supporto alle vittime, prevedendo l’attivazione di un team di professionisti qualificati per offrire aiuto gratuito e immediato.

La presidente Aurora Ranno ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Stiamo già predisponendo un team di professionisti che possa fornire un supporto qualificato e gratuito alle vittime di violenza, operando in sinergia con il centro di ascolto San Vincenzo, la Procura della Repubblica e il Comando Provinciale dei Carabinieri”.

L’Arma dei Carabinieri, attraverso il Comando Provinciale di Cagliari, assume un ruolo fondamentale nel sistema di protezione, offrendo non solo sicurezza immediata alle vittime, ma anche un monitoraggio costante del territorio. Questa sinergia tra istituzioni e associazioni rappresenta un pilastro essenziale per affrontare il fenomeno della violenza di genere in modo integrato e capillare. “Dopo Sicilia e Lazio, l’Odv Co.Tu.Levi. raggiunge la Sardegna per rendere ancor più estesa e capillare una rete di ascolto e di sostegno in favore di chi, troppo spesso, non ha voce” chiosa Ranno.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it