Cagliari sta affrontando le conseguenze del maltempo che, come in gran parte della Sardegna, è caratterizzato da forti raffiche di vento provenienti da est. In diverse aree della città, il vento ha causato la caduta di rami, creando disagi e pericoli.

In via Pessina, un grosso ramo è caduto al centro della strada, mancando per poco il passaggio di un autobus. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire la messa in sicurezza dell’area.

In via Dante, all’altezza di Ottolini, un caso simile ha visto il crollo di fronde più piccole, che però sono finite su un’auto parcheggiata, provocando alcuni danni.

In città è attualmente in vigore l’allerta arancione, come da bollettino della Protezione Civile, a indicare condizioni meteorologiche avverse che potrebbero continuare a generare disagi e situazioni di rischio.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it