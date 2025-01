Comincia a diffondersi la paura nel quartiere di San Benedetto, dove negli ultimi giorni sono state sfondate le vetrine di diverse attività commerciali.

Nel mirino non ci sono solo bar, come accaduto di recente: la scorsa notte i malviventi hanno causato notevoli danni anche alle vetrine di un barbiere e di un negozio di abbigliamento.

Al momento, restano ignoti i colpevoli che, secondo le ricostruzioni, si starebbero servendo dei coperchi dei tombini per provare i loro colpi.

Sfortunatamente si tratta di una situazione non nuova per il quartiere. Alcuni anni fa infatti vi erano stati diversi tentativi di irruzione in appartamenti, mentre solo qualche mese fa i tentativi di furto si erano concentrati sulle auto.

