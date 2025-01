E’ stata confermata l’allerta meteo di livello arancione per la città di Cagliari. Il sindaco Massimo Zedda è intervenuto con un’ordinanza per limitare l’accesso ai parchi e ai cimiteri per la serata di oggi e l’intera giornata di domani, 18 gennaio.

Per questo motivo, è stata disposta la chiusura del parchi e dei cimiteri. D’altra parte, questi ultimi rimarranno agibili per determinate attività, come l’eventuale ricezione delle salme e della Polizia mortuaria.

Dall’ordinanza emerge poi l’invito a prestare massima attenzione nella zona di Pirri e lungo la statale 195: “L’Amministrazione comunale invita inoltre le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza, con particolare riguardo all’attraversamento del territorio della Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento”.

“Si confida infine – conclude l’ordinanza – nella massima attenzione durante la percorrenza della strada statale 195 che, a causa delle mareggiate e della pioggia, potrebbe subire allagamenti, dal momento che sono state previste onde di possibile altezza tra i 5 e i 6 metri”.

