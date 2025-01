Matteo Pintore, in arte Matteo Unto, ha denunciato attraverso i suoi profili social l’ennesima rissa verificatasi in Piazza del Carmine a Cagliari, ieri notte.

Il ragazzo, noto per i suoi video in cui dà consigli su dove mangiare in Sardegna, aveva parcheggiato l’auto nella nota piazza cittadina. Come è sceso dalla macchina, gli è arrivata una bottiglia di vetro che fortunatamente non ha colpito lui, ma la sua auto scheggiandone la fiancata.

“C’era un gruppo di extracomunitari – racconta Pintore nel video condiviso sui social – che stavano litigando e in particolare si erano avventati contro un singolo individuo”.

Pochi istanti dopo, è stata lanciata una bottiglietta in direzione dell’uomo che ha poi quasi colpito Pintore mentre usciva dal veicolo.

“Ho chiamato la polizia, ma mi sono messo in macchina perché mi stavano guardando molto male mentre facevo il video. Diversi di loro si sono avvicinati e hanno detto: ‘Cosa stai cercando? Cosa ti serve?’. Io gli ho detto – continua l’influencer – che mi avevano scheggiato la macchina e poi, con fare minaccioso, avanzavano”.

A quel punto Pintore è rimasto in macchina in attesa della polizia.

