Follia a Cagliari questa mattina all’alba. Un inseguimento ad alta velocità si è concluso con un brutto incidente in viale Marconi, dove due agenti di Polizia sono rimasti feriti e una Volante è andata distrutta, mentre l’autore della fuga, un ladro alla guida di una Fiat Panda rubata, è riuscito a dileguarsi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4, durante un controllo di pattuglia nella zona di San Benedetto. I poliziotti hanno notato una Fiat Panda compiere una manovra sospetta e le hanno intimato l’alt, ma il conducente ha ignorato l’ordine e si è dato alla fuga.

La folle corsa è proseguita lungo la corsia preferenziale dei bus, in direzione opposta al traffico autorizzato. L’inseguimento si è intensificato fino al ponte sul canale di Terramaini, dove la Fiat Panda ha deviato improvvisamente verso una strada arginale, sempre contromano. La Volante, nel tentativo di inseguirla, ha perso il controllo, impattando contro il guardrail dopo un contatto con la Panda.

I due agenti a bordo sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi, con prognosi di circa una settimana. Nel frattempo, i colleghi hanno ritrovato la Fiat Panda abbandonata a breve distanza dal luogo dell’incidente e hanno avviato le ricerche per rintracciare il responsabile.

