Incendio ieri sera in via Veneto ad Alghero. Poco dopo le 19, un’Audi bianca regolarmente parcheggiata è andata a fuoco, con le fiamme che si sono sviluppate nella parte posteriore sinistra del veicolo per cause ancora in corso di accertamento.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Via Napoli è intervenuta rapidamente, riuscendo a contenere l’incendio prima che avvolgesse l’intera automobile. Sul posto sono giunti anche Polizia e Carabinieri per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza nell’area.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo. Le autorità competenti proseguiranno gli accertamenti per determinare l’origine dell’incendio.

