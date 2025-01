La Sardegna ha visto confermate ancora una volta due gelaterie nella Guida d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Il riconoscimento dei 3 Coni è andato a I Fenu di Cagliari e Dolci Sfizi di Macomer.

In particolare, per il gelatiere artigiano Fabrizio Fenu e sua moglie, la pastry Maurizia Bellu, è il nono premio consecutivo da parte di Gambero Rosso. Il loro locale in piazza Galilei a Cagliari valorizza al meglio la tradizione e la produzione sarda.

“Un riconoscimento molto importante per noi, ormai presenti da 9 anni con il massimo premio. Sostenibilità, ricerca e valorizzazione delle aziende locali: queste sono le nostre parole chiave. Quando siamo arrivati a Cagliari nel 2018 abbiamo deciso di ampliare l’offerta del gelato con la pasticceria” dichiara Fenu, che ha saputo dell’attestato della Guida da Boston.

