A un anno dalla scomparsa di Gigi Riva, il figlio Nicola ricorda suo papà con un post sui social in cui descrive questo primo anno caratterizzato da un grande vuoto, ma anche da un affetto smisurato arrivato da ogni parte della Sardegna e non solo.

“Un anno… incredibile sembra ieri, ancora io non ci credo non mi rendo conto perché è molto difficile percepire la tua assenza perché in realtà tu ci sei sempre, sei nel cuore di tanti che ti hanno amato” scrive Nicola Riva.

“Sei nei racconti quotidiani della gente che incontro, sei in tantissimi paesi della Sardegna sotto forma di Murales, di piazza di campo sportivo, sei un Murales e un Ulivo nella tua Cagliari e un quasi stadio, sei un coro degli Sconvolts ogni Domenica rigorosamnte all’11’ minuto “c’è solo un Gigi Riva”, sei nelle tantissime manifestazioni in tutta Italia che parlano di te (dell’uomo ancor più che del calciatore), sei in ogni parola di ogni mia intervista, sei nell’autografo o la foto che faccio con la gente che chiedono a me ma che in realtà vorrebbero da te, sei ancora li nella tua casa esattamente com’era prima con tutti i tuoi trofei e ricordi”.

E conclude: “Papà tu ci sei sempre perché per noi e per tanti tu eri e resterai sempre immortale!“.

