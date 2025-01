“Il Mercato di San Benedetto non sia chiuso prima che quello provvisorio sia effettivamente pronto”. A chiederlo alla Giunta guidata dal sindaco Massimo Zedda è il consigliere comunale di Alleanza Sardegna, Roberto Mura.

“Ieri in consiglio comunale abbiamo chiesto alla Giunta e al Sindaco rassicurazioni riguardo le giuste preoccupazioni degli operatori del Mercato di San Benedetto e di tutti i cittadini” scrive Mura in un post sui social.

“Ad oggi, la Giunta Zedda non è stata ancora in grado di dare certezze sulla data dello spostamento nella struttura provvisoria (rinviato di mese in mese) e ora si agita lo spettro del Mercato chiuso in assenza del mercato provvisorio: questo sarebbe inaccettabile e metterebbe in grave pericolo il tessuto economico della Città”.

“Davanti alle nostre richieste la Giunta ha risposto con un silenzio assordante mostrando totale mancanza di attenzione nei confronti delle attività del Mercato e dei cittadini”. Mura annuncia di aver “presentato una interrogazione urgente a risposta scritta affinché gli impegni vengano messi nero su bianco e le attività economiche e i cittadini abbiano certezza sul fatto che le attività del Mercato non subiranno interruzioni durante lo spostamento da una struttura all’altra”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it