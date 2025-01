Spaccio in piazza del Carmine. Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Cagliari hanno condotto un’operazione che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alla denuncia di un uomo.

Durante un servizio di perlustrazione nella zona di piazza del Carmine, i poliziotti hanno notato il comportamento sospetto di due uomini. Alla vista degli agenti, uno dei due ha tentato la fuga lanciando un oggetto sotto un veicolo in sosta, mentre il secondo è rimasto sul posto senza opporre resistenza.

Il fuggitivo è stato rapidamente bloccato dagli agenti e il pacchetto gettato durante la fuga è risultato contenere circa una decina di dosi di hashish, come confermato dai test della Polizia Scientifica.

Entrambi i giovani, di nazionalità senegalese, sono stati portati presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Cagliari per l’identificazione. L’uomo sorpreso a cedere la droga, già noto per precedenti specifici, è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante l’operazione, un agente è rimasto ferito e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

