Durante una conferenza stampa i capigruppo in consiglio regionale del centrodestra hanno parlato dell’attività della maggioranza in seguito al caso Alessandra Todde.

“Il Consiglio regionale è paralizzato, la maggioranza è confusa, senza una bussola e con evidenti divisioni al suo interno”, dichiarano i capigruppo.

Anche Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, si è espresso: “Non si capisce quale linea voglia seguire il centrosinistra. Noi siamo convinti che la cosa più importante da fare in questo momento sia affrontare il tema delle risorse per le famiglie, i cittadini, le imprese e i Comuni. Invece arriverà la proroga dell’esercizio provvisorio per un altro mese perché la Finanziaria non è nemmeno ancora stata approvata in Giunta”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it