Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani allo stadio Olimpico contro il Torino di Paolo Vanoli, in programma per le 20:45 che aprirà la 22esima giornata del campionato di Serie A.

Sugli indisponibili e l’avversario: “Luvumbo è indisponibile, sta recuperando e vediamo quanto ci vorrà ancora, spero di averlo a pieno regime in un paio di settimane. Troviamo una squadra capace e tosta, sono preparati e giocano un calcio propositivo con giocatori interessanti. Il cuore rossoblù dovremmo averlo in maniera importante, la capacità di essere compatti e coraggiosi, la forza di stare uniti e l’organizzazione in campo”.

Sul proseguo di stagione: “Continuo a guardare la strada che dobbiamo fare, segnare 4 gol fa piacere significa che hai tramutato in reti le occasioni ma non può bastare quanto fatto finora. Dovremmo fare altrettante gare, tutti sono competitivi e dobbiamo indirizzare la prestazione per raggiungere punti. Non dobbiamo vivere di picchi ma avere equilibrio”.

Sulla continuità di risultati: “Avere continuità di risultati non è facile, chi lotta per vincere lo scudetto ha più progressione di risultati, per chi lotta per altri obiettivi non è semplici e si compete contro squadra di qualità. Noi lavoriamo per questo obiettivo ed è importante essere competitivo anche contro certe squadre, ora inizia il processo di continuare a spingere per portare via sempre dei punti”.

Su Gaetano: “E’ stato in una situazione difficile, è arrivato molto indietro. Gli mancava trovare le dinamiche che riflettono le sue qualità, deve ancora costruirsi tutto in campo e questo sta facendo, si è andati forse oltre con le aspettative. Ha trovato la scintilla e deve continuare a giocare spensierato con tranquillità, serve leggerezza che è propria di chi è consapevole della propria forza”.

