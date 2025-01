Le associazioni degli studenti non ci stanno e hanno deciso di scrivere una lettera al Comune di Cagliari. A scatenare la reazione degli universitari è stata l’ennesima aggressione contro due studenti avvenuta nei pressi della mensa di via Premuda.

“Questo non è un evento isolato quanto piuttosto il persistere di un problema che, nonostante la consapevolezza generale, continua a presentarsi” scrive l’associazione Unicaralis che ha inviato la missiva al Sindaco e all’assessore alla pianificazione strategica, urbanistica e ambientale.

“Come Unicaralis, non possiamo stare a guardare né tantomeno limitarci a dichiarazioni di circostanza. Il nostro ruolo è quello di garantire il maggior benessere per tuttɜ lɜ studentɜ universitarɜ e lottare affinché questo avvenga – si legge ancora nel comunicato dell’associazione studentesca – per questo abbiamo scritto una lettera al Comune di Cagliari in cui portiamo avanti delle possibili proposte chiare”.

Nel mirino ci sono proprio le mense universitarie: “L’ubicazione delle mense universitarie nelle zone periferiche ha come ruolo anche quello di contribuire alla riqualificazione della suddetta area: è perciò fondamentale che a tutto questo venga accompagnato una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale, affinché si possa creare una convivenza pacifica e uno sviluppo del quartiere”.

