Greenpeace ha pubblicato uno studio dal titolo “Acque senza veleni” in cui ha riportato le analisi svolte sull’acqua potabile in 235 comuni italiani. Tra i luoghi ‘più contaminati’ c’è Olbia.

Il centro gallurese infatti rientra tra i primi 10 comuni in cui l’acqua presenta un alto livello di contaminazione. Nel complesso invece, la Sardegna come regione risulta l’ottava per la qualità della sua acqua potabile.

Tuttavia, i numeri non sono per niente positivi: come emerge dallo studio infatti, su 13 campioni d’acqua analizzati, ben 11 sono risultato contaminati.

Il composto incriminato della contaminazione è l’acido Trifluoroacetico, presente in grande concentrazione anche ad Alghero, Sassari, Cagliari e Nuoro.

