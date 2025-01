A Cagliari al via il nuovo sistema di bigliettazione contactless di Ctm. L’azienda ha infatti completato interamente il passaggio grazie ai contributi del programma Por Fesr 2014-2020.

I vecchi biglietti si potranno convalidare manualmente o sostituire al Ctm Point.

Come funziona adesso?

Tutti i mezzi CTM sono ora dotati di validatrici contactless. Non si dovrà inserire il biglietto nella macchina o attendere la stampa: basterà avvicinare il biglietto alla validatrice e verificare la luce emessa (verde per i biglietti validi, rossa per quelli non validi).

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it