La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato in flagranza un 22enne, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nel comune di Selargius.

Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dal Gruppo Falchi della Squadra Mobile, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza, verosimilmente utilizzato per frazionare le dosi.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti (all’interno di un barattolo) e sequestrati oltre 1.700 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, in quanto ritenuti provento dell’attività illecita.

Al termine delle incombenze di rito l’indagato, già arrestato circa un anno fa per reati analoghi, è stato posto in regime di arresti domiciliari.

