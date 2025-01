Auto parcheggiate abusivamente negli stalli riservati ai mezzi di soccorso sanitari per disabili davanti alla sede della Asl di Quartu Sant’Elena.

A denunciarlo è Guido Sarritzu, responsabile Uil Fpl. Una situazione che andrebbe avanti da diverso tempo, in viale Colombo a Quartu, e che mette a rischio a rischio l’efficienza dei servizi di emergenza e il diritto alla mobilità di chi è più fragile.

“Ricordiamo che presso la struttura sanitaria di viale Colombo, accedono persone con disabilità per le visite presso le commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità, per le vaccinazioni, la medicina legale, il per il centro di salute mentale, inoltre lo stabile ospita il servizio di emergenza urgenza del 118”.

A rischio però c’è anche anche l’incolumità dei volontari e degli operatori del 118.

“In viale Colombo, dove sono parcheggiate le ambulanze, le auto passano a tutta velocità, quindi è a rischio anche l’incolumità degli operatori del 118. Per adesso è stato solo rotto uno specchietto e una gemma dell’ambulanza, ma per evitare il peggio è necessario un intervento urgente da parte delle autorità competenti anche con il potenziamento della segnaletica stradale e dei controlli”.

La Uil Fpl chiede non solo più controlli e sanzioni, ma anche una migliore segnaletica che definisca ancora meglio la zona interessata.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it