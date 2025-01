Via la statua di Carlo Felice e ridenominazione del Largo ad una figura legata maggiormente alla storia di Cagliari. È la proposta del consigliere comunale Giuseppe Farris, portata all’attenzione del Consiglio Comunale.

“La statua è un simbolo celebrativo di un monarca che non rispecchia i valori democratici e liberali su cui si fondano la Repubblica Italiana e, in senso più ampio, le moderne democrazie. Numerose città e comunità, in Italia e all’estero hanno avviato processi di rilettura critica dei monumenti e della toponomastica legati a figure storiche controverse, in un’ottica di aggiornamento dei valori condivisi nello spazio pubblico”.

Farris chiede che l’amministrazione si impegni anche per un “adeguato intervento di salvaguardia dell’opera artistica e il suo trasferimento in un museo civico o in un altro spazio idoneo, corredato di pannelli informativi che illustrino la figura del tiranno e il contesto storico in cui operò”.

