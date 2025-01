Il decreto emergenze (o Caivano 2) approda alla Camera e sarà approvato entro fine febbraio. Contiene interventi sulle periferie urbane e in particolare sulla emergenza siccità in Sicilia. Ma alla Sardegna nemmeno un euro.

La denuncia è del deputato sardo del Partito Democratico Silvio Lai, che annuncia la presentazione di un emendamento per finanziare le opere emergenziali per la Sardegna. Soprattutto quelle dedicate alla siccità.

“Come al solito il Governo dimentica la Sardegna, che non è presa in considerazione nonostante la seconda relazione del commissario per la emergenza idrica, finalmente resa pubblica, presenti come opere per la Sardegna 13 interventi per un totale di circa 310 milioni di euro, considerate urgenti e non rimandabili. Tanto da essere inserite tra quelle prioritarie nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)” spiega il deputato.

Quindi la stoccata al governo Meloni.

“Un governo assente sulle opere emergenziali, che si limita a piccoli interventi non significativi e che dimentica totalmente la Sardegna anche su una emergenza come quella idrica”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it