Luigi Lodde è il nuovo ct della nazionale italiana di skeet. Due volte alle Olimpiadi e tre volte campione del mondo, prenderà il posto del dimissionario Andrea Benelli.

Avendo accettato il nuovo incarico, Lodde lascia così le competizioni agonistiche.

Sassarese di 44 anni, militare e laureato in biologia, nella carriera agonistica ha collezionato due partecipazioni olimpiche, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.

“Con questa nomina finisce oggi la mia carriera agonistica cominciata quando avevo 13 anni e terminato 31 anni dopo. Tengo a ringraziare la federazione e il presidente Rossi che mi sono stati sempre vicini. Grazie ad Andrea Benelli che, anche nei momenti più difficili e travagliati, mi ha insegnato tanto e mi lascia in eredità una squadra di altissimo livello. Non sarà facile fare meglio dei miei predecessori, ma ci proverò con tutto me stesso” ha commentato Lodde.

