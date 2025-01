Questa mattina Radja Nainggolan è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di droga. La notizia è stata diffusa da diversi giornali del Belgio

A confermarla è stata poi la procura di Bruxelles, che sta svolgendo un’indagine relativa al traffico di sostanze stupefacenti dal Sudamerica al porto di Anversa.

I media belgi fanno sapere che l’interrogatorio è attualmente in corso, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla situazione, come sottolineato ancora dalla Procura: “Nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno fornite ulteriori informazioni”.

