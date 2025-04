Verona-Cagliari, arbitra Abisso: l’ultima volta arrivò la vittoria

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 34a giornata del campionato di Serie A. A dirigere il match dello stadio Bentegodi tra Verona e Cagliari sarà il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Monaco, IV uomo Crezzini, al Var Di Paolo e assistente Var Chiffi.

L’ultimo precedente tra Abisso e il Cagliari risale al 19 maggio 2023, in Serie B, nella trasferta di Cosenza vinta dai rossoblù per 1-0. In totale, il Cagliari insieme alla Lazio, è la squadra più volte arbitrata dal fischietto di Palermo (17). Il bilancio dei precedenti recita: 9 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte.

