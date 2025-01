Momento nostalgia e amarcord: esattamente 17 anni fa, il 27 gennaio 2008, il Cagliari compì una delle sue memorabili rimonte, diventate nel tempo un marchio di fabbrica, ai danni del Napoli allo stadio Sant’Elia.

Era il Cagliari di Ballardini che sfidava il Napoli di Reja (che in quella partita non sedette in panchina per squalifica), una gara dal sapore sempre speciale per i tifosi rossoblù.

I partenopei passarono in vantaggio con la rete di Hamsik al minuto 57′ e sembravano avviarsi verso una vittoria di misura. Al minuto 93′ fu Matri il più scaltro a raccogliere una respinta corta di Gianello e firmare il pari cagliaritano. Finita così? Assolutamente no, due minuti dopo al minuto 95′ l’allora capitano rossoblù Daniele Conti svettò in area e con la nuca riuscì a spingere la palla oltre la linea di porta per la clamorosa rimonta isolana ai danni degli azzurri, con il Sant’Elia che esplose di gioia.

