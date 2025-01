Si sarebbe da poco concluso l’interrogatorio all’ex centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, che questa mattina è stato arrestato durante l’indagine per traffico internazionale di sostanze stupefacenti che andrebbe dal Sudamerica al porto di Anversa.

“L’interrogatorio è terminato e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti”, dichiara l’avvocato di Nainggolan come riportato da Il Corriere della Sera.

Lo stesso avvocato ha aggiunto che il giocatore nega ogni coinvolgimento con l’indagine per traffico internazionale di droga.

