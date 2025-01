Tamponamento questa mattina sulla statale 131, al chilometro 150, tra il bivio di Birori e quello nord di Macomer. L’incidente è stato provocato dalla presenza di un vitello che si aggirava liberamente sulla strada, probabilmente fuggito da un’azienda agricola della zona.

Poco dopo le 7.30, una delle auto coinvolte ha frenato bruscamente per evitare l’impatto con l’animale, ma un’altra vettura, che procedeva nella stessa direzione, non è riuscita a fermarsi in tempo e ha tamponato il veicolo davanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una pattuglia della Polizia stradale di Macomer, i Vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Gli occupanti delle auto sono stati soccorsi.

