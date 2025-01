Tragico incidente ieri sera lungo la strada statale 125, a Olbia, vicino al centro commerciale Terranova. Pietro Melinu, 65 anni, originario di Bitti ma residente a Olbia da molto tempo, è stato travolto da un’auto ed è morto sul colpo.

L’uomo, ex poliziotto della stradale in pensione dal 2010, è stato investito da una Citroën C3 Aircross che viaggiava in direzione Arzachena. L’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente buio, fuori dal centro abitato e quasi all’altezza della rampa che conduce al centro commerciale.

Dopo l’impatto, il conducente del veicolo ha immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del pedone. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

