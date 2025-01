Si sono vissuti istanti di paura nel reparto di radiologia dell’Aou di Sassari. Una bombola d’ossigeno infatti è stata attirata dal magnete della risonanza e la forza attrattiva l’ha fatta viaggiare ad altissima velocità fino a conficcarsi nello stesso macchinario.

L’incidente è avvenuto in una sala del reparto in cui era presente un paziente in terapia intensiva, che era stato trasferito lì per svolgere alcuni accertamenti.

Le sue condizioni tuttavia si sono aggravate e a quel punto sono intervenuti i rianimatori. Vista la situazione di emergenza, è stata portata una bombola d’ossigeno, ma senza pensare all’effetto calamita del macchinario.

Fortunatamente nella traiettoria non vi era nessuno e dunque non ci sono stati feriti. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del fuoco per staccare la bombola. Ingenti i danni stimati al macchinario, la cui conta è arrivata a 40mila euro.

