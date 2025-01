Si è spenta quest’oggi all’età di 68 anni la pediatra Manuela Fresu. Un lutto che è stato particolarmente sentito da tutta la comunità di Capoterra, dove lei risiedeva.

Secondo quanto appreso, la causa della morte sarebbe stato un brutto male che l’aveva colpita al pancreas.

Tantissimi i messaggi di cordoglio diffusi sui social da amici, colleghi e compaesani che hanno voluto ricordarla non solo per la sua professionalità ma anche per il suo carattere. Negli anni Fresu aveva collaborato anche con diverse associazioni di volontariato sul territorio.

