Un fatto incredibile ha scosso gli studenti che frequentano le mense universitarie di Cagliari. Secondo quanto testimoniato da NextUnica, un ago è stato rinvenuto in una pietanza.

“In un periodo in cui le mense universitarie sono già note per la scarsa qualità del cibo, e per episodi di violenza nei luoghi adiacenti alle strutture dell’Ersu, vogliamo capire se il servizio è adeguato e rispettoso delle normative” scrivono gli studenti.

“Oggi uno studente ha trovato un ago all’interno di un piatto di carne servito in mensa, e che solo per pura casualità è riuscito ad individuare prima di inghiottirlo. Le mense universitarie non possono essere dei luoghi caratterizzati dall’insicurezza o dalla trascuratezza, al contrario dovrebbero essere dei luoghi sicuri in cui consumare un pasto caldo senza la paura di trovare pericoli nel cibo o fuori la mensa”.

I rappresentanti degli studenti annunciano la presentazione di “una richiesta all’Ersu chiedendo delucidazioni sulle metodologie con le quali vengono garantiti la qualità e il controllo dei cibi serviti, e la integreremo con tutte le vostre segnalazioni anche in merito alla sicurezza in prossimità degli stabili”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it