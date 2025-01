La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato in flagranza un giovane di 23 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto nella notte di domenica in via Venturi, quando un operatore della vigilanza in servizio presso la caserma di Polizia ha notato il ragazzo nascondere un involucro tra le piante delle fioriere vicine.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno identificato il giovane, che ha dichiarato di trovarsi lì in attesa dell’inizio di un evento musicale in un locale vicino. Nel frattempo, un altro equipaggio ha recuperato l’involucro, contenente 3,5 grammi di eroina suddivisa in nove dosi, nove pastiglie di metanfetamina per un totale di 3,5 grammi e nove pastiglie di ecstasy pari a 5,45 grammi.

La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane a Iglesias ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione e di 500 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo gli accertamenti, il 23enne è stato arrestato e il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, applicando la misura dell’obbligo di dimora.

