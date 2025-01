Massimo Zedda, primo cittadino di Cagliari, ha annunciato la riapertura del primo tratto della via Roma che è stata sgomberata dalle transenne e riaperta alla viabilità pedonale esponendo la nuova circolazione.

“l primo tratto della via Roma, tra piazza Ingrao e via Dei Mille, comprendente la strada a doppio senso e la nuova passeggiata, è stato riaperto al traffico e ai pedoni stamattina“, ha dichiarato il sindaco Zedda.

“Per quanto riguarda la circolazione dei veicoli, è possibile accedere alla via Roma da viale Regina Margherita, via XX Settembre e viale Bonaria. È possibile entrare nel quartiere Marina sia da via Lepanto sia da via Cavour. L’uscita, invece, è unicamente da via dei Pisani. La circolazione resta identica nel resto del quartiere, nel rispetto degli orari della Ztl”

Le aree pedonali, per il quartiere Marina, riguardano: via Cavour nel tratto compreso tra la via S. Eulalia e la via Lepanto; via dei Mille nel tratto compreso tra la via Cavour e la via Roma, compresa la traversa; via S. Eulalia nel tratto compreso tra la via Sicilia e la via Cavour; via Porcile nel tratto compreso tra la via Cavour e la via Sardegna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Zedda (@massimo_zedda)

