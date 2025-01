Apre oggi la prima parte di via Roma che è stata riqualificata, da Piazza Ingrao, all’incrocio con Viale Diaz, a Via dei Mille: due corsie, una per senso di marcia utilizzabili da tutti fuori dagli orari per le Ztl, e un ampio spazio alberato al centro con giochi per bambini e una passeggiata ciclopedonale.

Riposizionato il granito come richiesto dalla Soprintendenza restano molti dubbi da parte del sindaco Massimo Zedda sul progetto così come è stato realizzato con la precedente amministrazione.

“Mi fa piacere che piaccia ai cittadini ma se devo esprimere il mio personalissimo pensiero, 8-10 milioni di euro per togliere e ripristinare il granito? Probabilmente quei soldi pubblici li avrei utilizzati in modo diverso. Non c’è sicuramente un bosco come è stato annunciato nel progetto. È stato modificato successivamente con gli interventi della Soprintendenza che giustamente aveva chiesto di ripristinare il granito con il disegno storico della via Roma“, sottolinea il sindaco di Cagliari.

“Le problematiche sono sotto gli occhi di tutti, sono stati anni di lavori e ancora siamo a metà. Immaginate che cosa sarebbe stato scavare – impossibile per i ritrovamenti archeologici – per realizzare sottopassi e tunnel, ci avremmo messo dieci anni bloccando completamente la città”.

