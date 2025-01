Quartu si prepara a riaprire il velodromo di via San Francesco. Dopo anni di abbandono, sono stati svolti dei lavori per risistemare l’impianto che dovrebbe essere pronto per la primavera.

La parte esterna è già stata in gran parte sistemata, grazie al rifacimento della pista, così come gli spogliatoi. A questo punto, gli ultimi ritocchi riguarderanno il parterre per i quali sono stati stanziati ulteriori 200mila euro. Dopodiché poi ci sarà il definitivo via libera.

Un passo avanti importante per lo sport sardo, considerato che la struttura risulta essere una delle poche a disposizione nell’isola per le gare di ciclismo su pista. I fondi stanziati per l’intervento di riqualificazione sono stati di 1 milione e 55mila euro.

A celebrare il buon andamento dei lavori è stato Antonio Conti, assessore ai lavori pubblici di Quartu: “La riapertura, e la rinascita, del velodromo è dunque ormai prossima”.

“Potrà diventare realtà già entro la prossima Primavera – prosegue l’assessore – non appena verrà affidata la gestione pluriennale dell’impianto tramite il bando al quale l’Amministrazione sta già lavorando tramite il Servizio Sport. L’affidamento dell’impianto potrà infatti concretizzarsi appena conclusi i lavori nel parterre”.

