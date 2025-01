Il pomeriggio odierno si è aperto all’insegna della paura a Olbia. Intorno alle 14, un uomo armato e con il volto mascherato ha fatto irruzione in un ufficio postale e ha tentato una rapina.

Il malvivente, una volta entrato nell’ufficio, ha minacciato gli impiegati e gli ha intimato di farsi consegnare il denaro. I dipendenti a quel punto hanno reagito e l’uomo è dovuto scappare.

Sul posto è poi giunta la Polizia per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il malvivente però si è allontanato in moto, riuscendo a far perdere completamente le proprie tracce.

