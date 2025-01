Dietro allo strepitoso rendimento di Nadir Zortea c’è una serie quasi ‘maniacale’ di attività mirate che l’esterno svolge, che si rivelano utili sia per il tempo libero che in campo.

A parlarne è stato lui stesso in una lunga intervista con Cronache di Spogliatoio in cui si è soffermato su diversi temi: “Sto gestendo meglio il tempo con l’inserimento di alcune attività che mi possono migliorare anche solo dell’1%” spiega Zortea.

Tra camera iperbarica e sessioni di recovery il giocatore del Cagliari ha inserito delle discipline come il ‘Visual training‘ e l’apnea: “Negli ultimi due anni ho inserito il Visual training, un allenamento che stimola la visione e la velocità di reazione. Non è molto faticoso a livello fisico, ma è un lavoro mentale molto intenso e così sono riuscito anche a lavorare la visione periferica, per capire prima cosa succede”.

“Faccio apnea – prosegue il rossoblù – credo sia una disciplina importante soprattutto per conoscere meglio il proprio respiro e migliorare il recupero. L’altra cosa che mi piace dell’apnea è che sei costantemente sotto pressione e poco lucido, perché è la massima condizione di stress. Quindi credo che mi possa aiutare a gestire in campo i momenti dove sono meno ossigenato“.

ZORTEA: «I SEGRETI DEL MIO EXPLOIT? LAVORO, APNEA E VISUAL TRAINING» Nadir #Zortea è una delle rivelazioni di questa Serie A. Ha segnato 5 gol in stagione, di cui 3 consecutivi: un rendimento frutto di un lavoro costante dentro e fuori dal campo. pic.twitter.com/Um9w1rVNrw — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) January 31, 2025

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it