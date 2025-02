Un uomo di 86 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Tortolì.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 18:15 in via Umberto, il conducente di un monopattino viaggiava contromano in direzione di piazza Fra Locci e non è riuscito ad arrestare la corsa, investendo il pensionato mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Nella caduta, l’anziano ha riportato una sospetta lesione al femore. Soccorso da un’ambulanza del 118 di Sassari, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Lanusei, dove è arrivato vigile e cosciente.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia del commissariato di Tortolì, che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

