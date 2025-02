Alessio Lupo cambia la versione del litigio avuto con la compagna Claudia Chessa. Lite che avrebbe spinto poi la ragazza a gettarsi dalla finestra della stanza d’hotel in cui alloggiavano a Malta.

Secondo quanto riporta l’avvocato Egidio Careddu, il giovane dj di Arzachena si sarebbe intestato le lesioni perché “persuaso di poter avere il rimpatrio. In quei momenti gli avevano detto che era l’unico modo per far rientro a casa, altrimenti sarebbe rimasto in prigione”.

Secondo la nuova versione, Lupo avrebbe avuto un litigio con la ragazza e poi sarebbe andato in bagno. Dopo di che avrebbe sentito un botto.

Dunque sarebbe stato indotto a dare una dichiarazione – secondo l’avvocato – non veritiera pur di poter rientrare in Sardegna e evitare il carcere.

