Continua a piovere tanto in Sardegna, un buon segno per le dighe che continuano a riempirsi e a scaricare. Secondo quanto riporta l’Arpas, le precipitazioni potrebbero attenuarsi in serata.

Il bollettino della protezione civile regionale rivela che tra le 6 e le 9 del mattino si sono verificate grandi piogge un po’ dappertutto, tranne che nel Logudoro e in zona Montevecchio.

Non si segnalano superamenti delle soglie idrometriche. C’è grande attenzione a riguardo quanto accade nelle dighe Maccheronis, Nuraghe Arrubiu, Govossai e Monti di Deu.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it