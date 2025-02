Nella notte, intorno alle 3, un ordigno è stato fatto esplodere contro il bancomat dell’ufficio postale di Piazza Europa, nel centro di Mamoiada, nel Nuorese.

Si tratta del secondo tentativo di assalto a una cassa automatica nel giro di 48 ore in Sardegna. Sabato notte, alle 2.30, i malviventi avevano tentato un colpo simile ad Arzana, in Ogliastra, cercando di far saltare con l’acetilene l’Atm del Banco di Sardegna. Tuttavia, il cassetto del bancomat ha resistito all’esplosione e solo questa mattina un tecnico specializzato ha potuto aprirlo, trovando all’interno ancora il denaro caricato per i prelievi del weekend.

Questa notte, invece, i banditi hanno preso di mira il Bancoposta di Mamoiada, ma anche in questo caso il tentativo di furto è fallito. L’esplosione ha provocato gravi danni alla cassa, ma i rapinatori sono stati costretti a fuggire a mani vuote, lasciando sulla via di fuga una serie di chiodi a tre punte per ostacolare eventuali inseguitori.

Le indagini su entrambi gli episodi sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando collegamenti tra i due assalti. Un’azione simile era già avvenuta a Mamoiada nell’ottobre del 2018, quando un’esplosione all’alba aveva devastato la cassa automatica e la porta d’ingresso dell’ufficio postale, senza però consentire ai malviventi di mettere le mani sul bottino.

