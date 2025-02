Il noto divulgatore scientifico e volto televisivo, Roberto Giacobbo, ha raccontato al Corriere della Sera un’esperienza particolarmente avventurosa vissuta in Sardegna, a Morgongiori, dove ha rischiato grosso durante un’esplorazione speleologica.

“A Morgongiori ci ho rimesso una costola” ha rivelato Giacobbo. “Ero entrato attraverso una strettissima fenditura nella montagna, larga non più di un palmo e tre dita, dopo aver sgonfiato l’aria dai polmoni, scendendo poi per 70 metri. Non avevo calcolato però che, dopo due ore di intensa attività fisica, il corpo si ingrossa. Avrei dovuto aspettare, invece sono tornato subito indietro. Procedevo schiacciandomi contro la roccia, quando una pietra sporgente mi si è infilata nel torace“.

Giacobbo inoltre possiede anche un fisico imponente, essendo alto 2 metri, cosa che non gli facilita certe escursioni. “L’importante in certi momenti è non lasciarsi prendere dal panico. Nei sotterranei di Todi invece ero sceso indossando un’imbragatura. Ma il moschettone urtava contro la parete, impedendomi di passare, sono dovuto rientrare alla base e toglierlo. Una volta ho camminato piegato in due, quasi carponi, dentro un acquedotto romano lungo 4 chilometri, continuando a parlare, una fatica improba”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it