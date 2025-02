Dramma nel cuore del quartiere della Marina a Cagliari. Una ragazza è stata trovata ieri in tarda serata priva di vita all’interno di un’abitazione in via Napoli. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno chiuso la strada per consentire i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, né sul corpo della giovane né all’interno dell’abitazione.

