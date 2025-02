Il Cagliari perde 2-1 contro la Lazio, ma nonostante la sconfitta cancella la prestazione pessima di Torino. La squadra lotta colpo su colpo, almeno fino al secondo gol della Lazio. Le nostre pagelle:

Caprile 6,5: Inizia la ripresa con delle parate decisive, poi però l’uscita sul secondo gol della Lazio è un pasticcio. Dopo ne salva altre che evitano l’imbarcata. Peccato per quell’unica sbavatura.

Mina 6: Trattamento speciale per Castellanos con cui c’erano attriti dalla gara d’andata. Fa bene quello che deve fare, nel finale tenta pure di fare l’attaccante.

Luperto 6: Ordinato, sui gol non ci sono sue responsabilità dirette.

Zappa 4,5: Si perde Zaccagni in occasione dell’1-0 e pure Dia che fa la sponda per il secondo gol biancoceleste. Troppe distrazioni anche nel corso della gara. (75′ Pavoletti 5,5: Prova a dare più profondità all’attacco ma non gli arrivano palloni giocabili)

Augello 5,5: Ottimo avvio di primo tempo con diversi palloni puliti e una buona guardia. Poi però Isaksen cambia marcia e lo mette parecchio in difficoltà.

Makoumbou 5,5: Gioca semplice, anche troppo. In qualche occasione poi perde i tempi di gioco.

Adopo 5: Si divora una grande occasione in avvio di ripresa. Per il resto gara sottotono. (75′ Deiola 6: Buon ingresso, riesce anche a rendersi pericoloso).

Zortea 5,5: Pecca di precisione. Nel finale torna a fare il terzino dopo tanto tempo.

Felici 6: Riesce a trovare qualche iniziativa pericolosa. Tra i più positivi del Cagliari. (87′ Mutandwa sv)

Viola 6,5: Si muove tanto senza e aiuta i mediani, pennella un cross eccezionale per il gol dell’1-1. La sua uscita si sente, la squadra si scolla. (69′ Gaetano 5,5: Rispetto a Viola decisamente meno)

Piccoli 7: Combatte su tutti i palloni, il gol è il giusto premio.

Nicola 5,5: Decisamente meglio rispetto a Torino. La squadra se la gioca colpo su colpo e l’atteggiamento solito è ritrovato. La partita però la perde sui cambi, tardivi e confusionari.

