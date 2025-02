La morte di Giuseppe Andreozzi ha colto di sorpresa e scosso Cagliari. Volto noto e stimato in città, è stato ricordato con affetto in queste ore da tantissime persone. Con un lungo post sui social, la figlia Giulia (oggi consigliera comunale) ha ripercorso la figura del padre e il loro rapporto privato.

“Ciao papà, saresti commosso vedendo tutto l’affetto che amici, compagni e conoscenti ti stanno rivolgendo e con cui ci stanno abbracciando e i bellissimi ricordi che stanno condividendo, ma probabilmente avresti anche trovato qualcosa di sarcastico da commentare” ha scritto, prima di ricordare il grande impegno civico e sociale come avvocato e attivista politico.

“Hai dedicato con passione la vita alla politica e al lavoro e il lavoro è stato nei tuoi pensieri fino all’ultimo, ti sei trascinato fino a che le forze te lo hanno consentito in studio e in tribunale, hai continuato a chiedere delle tue cause e dei tuoi clienti e a cercare rassicurazione che fosse tutto sotto controllo”.

Il Teatro Lirico è stata una sfida che ha affrontato con passione ed entusiasmo. Ma c’è spazio anche per il lato privato. E qui, la figlia ricorda il loro rapporto.

“Per me sei stato padre affettuoso, maestro e consigliere. Mi hai trasmesso l’amore per la nostra professione e per la politica nel suo senso più alto di mettersi al servizio degli altri. Ora non ci sei più e il tuo è un vuoto grande da riempire. Mi manchi”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it