Alcune associazioni cagliaritane hanno incontrato nella giornata odierna l’Assessore alla pianificazione strategica, urbanistica e ambientale Matteo Lecis Cocco-Ortu per discutere di Cagliari come città universitaria.

Unicaralis, Kita e Stupore si erano proposti con un progetto di riqualificazione di Buoncammino presentata il 27 dicembre 2024. Nel piano sono previsti una mensa interfacoltà, nuove aule studio, una nuova sede per l’Archivio di Stato, spazi ricreativi per tutti, un museo per la storia e la cultura della città.

“Un incontro proficuo e costruttivo che ci ha permesso di presentare le nostre idee per una nuova Buoncammino, aperta alla comunità civica e studentesca della città di Cagliari. Ovvero un progetto che renda Buoncammino la chiave di volta di una Cagliari nuova, una Cagliari che sia veramente città universitaria, fiera della sua cultura e della sua storia” fanno sapere.

Le associazioni hanno apprezzato in particolare l’attenzione riservata loro dall’amministrazione.

“Era da anni che non si vedeva un’attenzione così da parte delle istituzioni comunali e ci teniamo a ringraziare l’Assessore, il quale si è reso subito disponibile all’ascolto e a rinnovare la nostra fiducia nei suoi confronti, speranzosi di continuare questa linea di dialogo costruttiva”.

