Attimi di grande paura in tarda mattinata a Quartu Sant’Elena quando una donna, 70enne, appena uscita da un negozio, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali venendo sbalzata di parecchi metri. Alla guida dell’auto, una Fiat Panda, una donna anch’essa 70enne.

L’incidente è avvenuto in via Marconi vicino all’incrocio per via Volta, zona nota per diversi incidenti dove un altro pedone era stato investito.

La vittima è stata immediatamente trasportata al Brotzu in codice rosso con un trauma cranico. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e la polizia locale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it