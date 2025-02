L’opposizione di centrodestra in consiglio regionale non concorda sulla riorganizzazione sanitaria sul disegno della legge 40 che, in queste settimane, è sotto esame dalla commissione preposta. Nella giornata di domani scadranno i termini per gli emendamenti e lo scontro nasce su quello che presenterà la Giunta, probabilmente modificando il testo.

“Abbiamo deciso di abbandonare i lavori della commissione a causa del comportamento antidemocratico della commissione stessa che ci ha impedito letteralmente di svolgere le nostre funzioni e le nostre prerogative: ci siamo sentiti presi in giro perché abbiamo perso tempo a discutere su un disegno di legge già notoriamente superato da un maxi emendamento che ne stravolge il contenuto e comunque non sono stati rispettati gli accordi”, dichiara Alice Aroni (Udc) a termine della seduta.

Contrarietà anche da parte di Forza Italia, con il consigliere Piras che dichiara: “Parliamo di una riforma sanitaria che necessita di approfondimento, non particolarmente apprezzata da tutte le parti sociali, sulla quale noi ci vogliamo mettere a disposizione per fornire un contributo veramente importante. Questo pare non essere apprezzato e per questo inizieremo un percorso veramente significativo per mettere in evidenza tutte le criticità, ma soprattutto la mancanza di rispetto che questa maggioranza esercita nei confronti delle altre parti politiche”.

